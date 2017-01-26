Система PayPal отказалась от расширения на Украине из-за низкого рейтинга страны
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что Международная платежная система PayPal согласилась расширить свое присутствие на Украине только в том случае, если страна получит «хотя бы минимальный инвестиционный рейтинг».
- Они не разрешают принимать платежи. Почему? Из-за рейтинга страны. Но PayPal обязательно придет, когда у страны будет хотя бы минимальный инвестиционный рейтинг, - цитирует Гонтареву ТАСС со ссылкой на журнал «Новое время».
Гонтарева также пожаловалась, что «один Нацбанк не может вытянуть экономику и сделать рейтинг».
Переговоры между Национальным банком и платежной системой PayPal о возможности украинцам принимать платежи начались еще в апреле 2016 года.
Платежная система PayPal, являющаяся дочерним предприятием американского интернет-аукциона eBay, позволяет оплачивать счета и осуществлять покупки в онлайн-магазинах. Она также может использоваться для перевода финансовых средств частным лицам. В настоящее время PayPal насчитывает более 100 миллионов активных пользователей почти во всех странах и работает с 25 мировыми валютами.
Сейчас граждане Украины могут пользоваться системой только для того, чтобы перевести деньги или оплатить услуги.
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