Система ПРО Москвы способна защитить столицу о любых ракет

Комплексная система противоракетной обороны (ПРО) Москвы и центрального промышленного района способна противостоять любым ракетам противника. Об этом заявил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС РФ полковник Ильгар Тагиев.

Он пояснил, что система ПРО столицы может с вероятностью, близкой к стопроцентной, обеспечить перехват таких сложных целей как баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности с разделяющимися боевыми частями, передает ТАСС.

Существующие и перспективные баллистические ракеты «третьих стран» вообще не представляют сложности для системы ПРО, добавил полковник.

Он также отметил, что через два-три года система будет полностью модернизирована. Тогда же будут произведены испытания новой противоракеты ближнего действия.

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