Сирота из Жуковского получил ключи от однокомнатной квартиры

Администрация городского округа Жуковский вручила сироте Алексею Галушкину ключи от однокомнатной квартиры.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», глава города Андрей Войтюк лично передал мальчику ключи.

Алексей отметил, что квартира в хорошем состоянии, ее необходимо только обставить мебелью. Мальчик рассказал: «Мне очень приятно, что я получил квартиру. Все просто отлично! Скоро начну перевозить вещи, а через пару недель планирую въехать».

На церемонии вручения ключей присутствовала бабушка мальчика – Антонина Галушкина.

В 2015 году 23-летняя сирота и инвалид по зрению получила ключи от квартиры после обращения к президенту России Владимиру Путину.