Сирота из Жуковского получил ключи от однокомнатной квартиры
Администрация городского округа Жуковский вручила сироте Алексею Галушкину ключи от однокомнатной квартиры.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», глава города Андрей Войтюк лично передал мальчику ключи.
Алексей отметил, что квартира в хорошем состоянии, ее необходимо только обставить мебелью. Мальчик рассказал: «Мне очень приятно, что я получил квартиру. Все просто отлично! Скоро начну перевозить вещи, а через пару недель планирую въехать».
На церемонии вручения ключей присутствовала бабушка мальчика – Антонина Галушкина.
В 2015 году 23-летняя сирота и инвалид по зрению получила ключи от квартиры после обращения к президенту России Владимиру Путину.
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