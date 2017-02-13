В Сирию отправлены военные полицейские из Ингушетии

В Сирию с миротворческой миссией направлен батальон военной полиции из Ингушетии. Они будут обеспечивать безопасность Центра по примирению враждующих сторона также российской авиагруппы.

Глава республики Юнус-Бек Евкуров выразил уверенность, что военнослужащие достойно справятся с задачами, возложенными на них президентом России Владимиром Путиным и Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Евкуров также рассказал, что республика готовит первую партию гуманитарной помощи для Сирии. «Ведь мы как никто другой знаем, насколько важно подставить плечо в трудную минуту», - цитирует его агентство.

Глава Ингушетии пояснил, что гумпомощь СПР будет состоять из продовольственных и промышленных товаров, а также школьных принадлежностей. При этом подчеркнул, что оказываться она будет всем нуждающимся, независимо от их национальности и вероисповедания.

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