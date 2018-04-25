В Сирию готова вступить новая армия из Персидского залива

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к союзникам на Ближнем Востоке с просьбой направить войска в Сирию на замену американскому контингенту, после чего Саудовская Аравия призвала сделать это Катар.

В Совете Федераций уже выступили с ответом на это предложение. Россия будет категорически против данной инициативы, которую лоббируют США.

По мнению сенатора Игоря Морозова, это грубейшее нарушение устава ООН и норм международного права, сообщает «Газета.ru».