В Сирию готова вступить новая армия из Персидского залива
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к союзникам на Ближнем Востоке с просьбой направить войска в Сирию на замену американскому контингенту, после чего Саудовская Аравия призвала сделать это Катар.
В Совете Федераций уже выступили с ответом на это предложение. Россия будет категорически против данной инициативы, которую лоббируют США.
По мнению сенатора Игоря Морозова, это грубейшее нарушение устава ООН и норм международного права, сообщает «Газета.ru».
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