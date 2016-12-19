В Сирию доставлено свыше 40 тонн подарков детям

Самолеты ВКС России доставили на авиабазу Хмеймим более 40 тонн подарков сирийским детям.

Они были собраны в ходе всероссийской акции «Дети России - детям Сирии!», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации Минобороны.

В настоящее время проходит раздача подарков сирийским детям военнослужащими российского Центра примирения во всех районах, контролируемых правительственными войсками САР.

Отдельная партия подарков будет подготовлена и в ближайшее время отправлена в освобожденный от боевиков города Алеппо.