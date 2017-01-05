В сирийской провинции Латакия около стадиона взорвался заминированный автомобиль

В городе Джебла в 18 километрах к югу от Латакии вблизи от одного муниципального стадиона прогремел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвался заминированный автомобиль, что привело к жертвам и пострадавшим, число которых уточняется, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Провинция Латакия находится под контролем правительственных войск Сирии, в ней находится аэродром Хмеймим, используемый российскими ВКС.