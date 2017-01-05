В сирийской провинции Латакия около стадиона взорвался заминированный автомобиль
В городе Джебла в 18 километрах к югу от Латакии вблизи от одного муниципального стадиона прогремел мощный взрыв.
По предварительной информации, взорвался заминированный автомобиль, что привело к жертвам и пострадавшим, число которых уточняется, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
Провинция Латакия находится под контролем правительственных войск Сирии, в ней находится аэродром Хмеймим, используемый российскими ВКС.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии