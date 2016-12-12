Из сирийской Пальмиры эвакуированы 80% жителей

Правительственная армия Сирии эвакуировала из атакованной боевиками Пальмиры 80% населения. Об этом заявил губернатора провинции Хомс Тала Барази.

Он подчеркнул, что войска оставили свои позиции только после того, как была эвакуирована большая часть жителей города. При этом чиновник выразил беспокойство за судьбу оставшихся в Пальмире мирных граждан, передает РИА «Новости».

Губернатор также выразил уверенность, что в ближайшее время армия восстановить контроль над городом.