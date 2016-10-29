В сирийском Алеппо за сутки погибли 15 гражданских лиц
Не менее 15 человек погибли в результате обстрела жилых районов сирийского Алеппо террористами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
- Всего за последние сутки в Алеппо погибло 15 мирных жителей, более 150-ти получили ранения различной степени тяжести. В основном осколочные ранения ног, рук и брюшной полости, - сказали в центре.
Террористы бомбили восемь районов города. Боевики применяют газовые баллоны, начиненные взрывчаткой, мины кустарного производства и неуправляемые снаряды. Главной целью террористов являются школы, больницы и другие социальные объекты.
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