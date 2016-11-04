В сирийском Алеппо объявлена гуманитарная пауза сроком на 10 часов

В сирийском городе Алеппо началась гуманитарная пауза, действие которой продлится с 9:00 до 19:00.

Решение о введении паузы было принято главой Минобороны России Сергеем Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина. Оно согласовано с правительством Сирии, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Он отметил, что Минобороны обратилось напрямую к лидерам вооруженных формирований, призвав их прекратить боевые действия и покинуть Алеппо со своим оружием. Уйти из города они могут по двум коридорам – в Идлиб и к сирийско-турецкой границе.