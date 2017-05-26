В сирийском Алеппо начали проводить экскурсии

Сирийский город Алеппо начал приглашать туристов впервые после освобождения его от террористов.

Комплексный тур для 300 школьников, пенсионеров и студентов из Сирии открыл новый туристический сезон, отмечает Regnum со ссылкой на «Первый канал».

Для просмотра в городе открыта мечеть Омейядов, Цитадель и амфитеатр.

Тур стал первым с 2012 года. Город был освобожден от боевиков в декабре 2016 года.

Постепенно в городе начнут восстанавливать гостиницы.

До начала войны Алеппо был одним из крупнейших сирийских городов - сегодня он почти полностью разрушен, а из 3 млн жителей в городе осталось меньше миллиона.