В сирийском Алеппо начали проводить экскурсии
Сирийский город Алеппо начал приглашать туристов впервые после освобождения его от террористов.
Комплексный тур для 300 школьников, пенсионеров и студентов из Сирии открыл новый туристический сезон, отмечает Regnum со ссылкой на «Первый канал».
Для просмотра в городе открыта мечеть Омейядов, Цитадель и амфитеатр.
Тур стал первым с 2012 года. Город был освобожден от боевиков в декабре 2016 года.
Постепенно в городе начнут восстанавливать гостиницы.
До начала войны Алеппо был одним из крупнейших сирийских городов - сегодня он почти полностью разрушен, а из 3 млн жителей в городе осталось меньше миллиона.
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