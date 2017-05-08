Сирийский военный назвал своего сына в честь президента РФ

Военнослужащий правительственной армии Сирии назвал своего новорожденного сына в честь президента России – Владимир Путин.

По словам военного, таким образом он хотел выразить благодарность российскому лидеру за помощь Сирии в борьбе с террористами, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Джадид».

Фото новорожденного сирийца, укрытого российским флагом, опубликовано на странице авиабазы ВКС РФ Хмеймим в Facebook.

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