Сирийский военный назвал своего сына в честь президента РФ

Военнослужащий правительственной армии Сирии назвал своего новорожденного сына в честь президента России – Владимир Путин.

По словам военного, таким образом он хотел выразить благодарность российскому лидеру за помощь Сирии в борьбе с террористами, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Джадид».

Фото новорожденного сирийца, укрытого российским флагом, опубликовано на странице авиабазы ВКС РФ Хмеймим в Facebook.