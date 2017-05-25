Сирийский студент придумал робота для обнаружения мин
Студент из сирийского Алеппо Ясин Насер создал робота, способного обнаруживать металл под землей и анализировать его химический состав.
Управляется устройство с помощью смартфона. По словам изобретателя, робот может применяться для поиска скрытых под землей мин, а также в археологических раскопка, сообщает «Экономика сегодня».
Алеппо был освобожден правительственной армией Сирии от террористов в конце 2016 года.
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