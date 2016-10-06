Сирийский министр рассказал о ведущейся США «войне по договоренности»
Соединенные Штаты могут, но не хотят размежевать террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация) и отряды умеренной вооруженной оппозиции, потому что поддерживают с боевиками союзнические отношения. Такое заявление сделал министр информации САР Рамиз Тарджаман.
По словам министра, американцы придумали и активно продвигают в мире новый вид войны, который называется «война по договоренности».
- Между «ан-Нусрой» и американской администрацией существует органическая связь, основанная на новой американской политике в регионе — в войне по доверенности, - цитирует Тарджамана РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии