Сирийский министр рассказал о ведущейся США «войне по договоренности»

Соединенные Штаты могут, но не хотят размежевать террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация) и отряды умеренной вооруженной оппозиции, потому что поддерживают с боевиками союзнические отношения. Такое заявление сделал министр информации САР Рамиз Тарджаман.

По словам министра, американцы придумали и активно продвигают в мире новый вид войны, который называется «война по договоренности».

- Между «ан-Нусрой» и американской администрацией существует органическая связь, основанная на новой американской политике в регионе — в войне по доверенности, - цитирует Тарджамана РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik.