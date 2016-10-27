Сирийский кризис стал самой сложной проблемой в жизни для Керри
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что сирийское урегулирование стало для него самой сложной дипломатической проблемой из всех, с которыми он сталкивался за всю жизнь.
– Это самая сложная дипломатическая задача, которую я когда-либо наблюдал, – сказал Керри о конфликте в Сирии. По его словам, в данным момент необходимо остановить войну и снизить поток беженцев, сообщает "Интерфакс". Сирийский кризис он назвал самым тяжелым гуманитарным вопросом со времен Второй мировой войны.
По мнению Керри, единственный выход в данной ситуации – проведение выборов, переход к светскому государству и уважение прав всех меньшинств. Кроме того, государству необходимо переходное правительство, считает Керри.
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