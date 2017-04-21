В сирийских школах начали преподавать русский язык
Сирийские школьники начали изучать русский язык. Такое решение принял президент страны Башар Асад.
Уточняется, что изучение русского языка в обязательном порядке введено для детей с 7 класса. Дети сирийского главы также приступили к изучению русского языка.
«Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии - это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за его поддержку», - сказал посол Сирии в РФ Рияд Хаддад, выступая в Совете Федерации.
Он также отметил, что многие сирийские семьи дали своим детям имя Путин.
Кроме того, во всех университетах Сирии были открыты кафедры изучения русского языка, сообщает «Интерфакс».
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