Сирийские войска вошли в Пальмиру
Подразделения правительственной армии Сирии вошли в Пальмиру, которую продолжают удерживать террористы.
Сирийские военные прорвались в западную часть города и захватили несколько районов, передает ТАСС со ссылкой на AFP.
Ранее стало известно, что армия при поддержке ополчения вернула полный огневой контроль над Пальмирой. По словам одного из полевых командиров, войска находились «на расстоянии броска камня» от города и готовились к его штурму.
Пальмира была освобождена от террористов в марте прошлого года. Однако в декабре боевикам вновь удалось захватить ее.
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