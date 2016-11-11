Сирийские военные с успехом используют в боях с боевиками улучшенный БРДМ-2

Сирийская армия и ополченцы используют в боях с террористическими группировками усовершенствованную модель российского БРДМ-2, оснащенную к тому же крупнокалиберными пулеметами.

Об этом сообщает интернет-издание «Народные новости» со ссылкой на Nation News Syria и Rupty.

Некоторые зарубежные военные эксперты утверждают, будто бы бронетехникой управляли российские военнослужащие, однако это не соответствует действительности, поскольку машины относятся к составу бригад Лива Аль Кудс. Это палестинско-сирийские группировки, входящие в проправительственные войска.