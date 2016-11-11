Сирийские военные с успехом используют в боях с боевиками улучшенный БРДМ-2
Сирийская армия и ополченцы используют в боях с террористическими группировками усовершенствованную модель российского БРДМ-2, оснащенную к тому же крупнокалиберными пулеметами.
Об этом сообщает интернет-издание «Народные новости» со ссылкой на Nation News Syria и Rupty.
Некоторые зарубежные военные эксперты утверждают, будто бы бронетехникой управляли российские военнослужащие, однако это не соответствует действительности, поскольку машины относятся к составу бригад Лива Аль Кудс. Это палестинско-сирийские группировки, входящие в проправительственные войска.
Следующая новость Названо самое покупаемое произведение Достоевского
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии