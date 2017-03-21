Сирийские военные сбили беспилотник Израиля

Системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили один из бесплотных летательных аппаратов Израиля.

Как уточняется в материале, израильский дрон Skylark был сбит сразу же после пересечения воздушного пространства Сирии.

Инцидент произошел на юго-западе страны в провинции Эль-Кунейтра.

Масса летательного аппарата составляет примерно 7 килограммов. Его грузоподъемность - 1,2 килограмма, сообщает «Экономика сегодня».

Израиль подтвердил информацию о потере беспилотника в Сирии. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат Skylark был утерян, однако утечки важной информации из-за инцидента не произошло.