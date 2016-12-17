Сирийские военные отразили мощную атаку ИГ под Пальмирой
Сирийская армия отразила мощную атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на авиабазу Т-4 недалеко от Пальмиры, сообщил источник в сирийском ополчении.
По его словам, боевики попытались атаковать авиабазу с юго-запада, однако сирийским военным удалось отбросить террористов на несколько километров.
Собеседник «РИА Новости» также рассказал, что боевикам удалось подойти к военному объекту на 3-4 километра, что создало реальную угрозу.
Ранее террористам удалось вернуть контроль над Пальмирой, после чего они продвинулись на 90 километров в сторону Хомса, угрожая захватом города Карьятейн.
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