Сирийские военные отразили мощную атаку ИГ под Пальмирой

Сирийская армия отразила мощную атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на авиабазу Т-4 недалеко от Пальмиры, сообщил источник в сирийском ополчении.

По его словам, боевики попытались атаковать авиабазу с юго-запада, однако сирийским военным удалось отбросить террористов на несколько километров.

Собеседник «РИА Новости» также рассказал, что боевикам удалось подойти к военному объекту на 3-4 километра, что создало реальную угрозу.

Ранее террористам удалось вернуть контроль над Пальмирой, после чего они продвинулись на 90 километров в сторону Хомса, угрожая захватом города Карьятейн.