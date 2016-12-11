Сирийские власти подтвердили захват Пальмиры
Губернатор провинции Хомс подтвердил, что боевикам удалось занять Пальмиру. Сирийская армия настроена вернуть контроль над городом.
– Армия делает все возможное для того, чтобы не позволить террористам удержать Пальмиру, – сказал губернатор провинции Хомс Талал Барази. По его словам, армия была вынуждена отступить на окраину города, сообщает издание "Ведомости".
Наступление на Пальмиру началось в минувшую субботу. Российская авиация ударила по боевикам, чтобы предотвратить атаку. Несмотря на многочисленные потери, террористам удалось зайти в древний город с нескольких сторон. Правительственная армия была вынуждена отступить.
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