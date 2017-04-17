Сирийские террористы поздравили Эрдогана с итогами референдума

Террористы группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ), действующей на северо-западе Сирии, поздравили президента Турции Реджепа Эрдогана с итогами прошедшего в стране референдума по изменению Конституции и переходу от парламентской к президентской республике.

Поздравление появилось в социальной сети Twitter на странице официального спикера группировки Мохаммеда Омрана.

«Мы поздравляем наших турецких братьев с результатами референдума и просим Аллаха помогать Реджепу Эрдогану и дать Турции и всему региону стабильности и процветания», — говорится в сообщении, продублированном на арабском, турецком и английском языках.

О «близких отношениях» режима Эрдогана с «Ахрар аш-Шам» еще в 2015 году писали западные эксперты по терроризму, даже назвавшие группировку «любимыми террористами Турции», сообщает Life.

Референдум о переходе от парламентской к президентской форме правления прошел в Турции 16 апреля. По предварительным данным, 51,32 процента избирателей поддержали конституционную реформу, против проголосовали 48,68 процентов граждан.

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