Сирийские и российские войска выбили боевиков из Евфрата
В районе реки Евфрат недалеко от Дейр-эз-Зора правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России провели успешную военную операцию и выбили боевиков из нескольких населенных пунктов.
Далее совместные войска развили наступление в восточном направлении, расширяя зону своего влияния, преследуя террористов.
Минобороны РФ подтвердило информацию, сообщив, что при освобождении реки Евфрат использовались сирийские танки, передает РИА Новости.
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