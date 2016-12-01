Сирийские оппозиционеры опровергли сообщения о переговорах с Россией

Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции, выступающий против режима президента Сирии Башара Асада, опроверг информацию о прошедших переговорах с Россией по вопросу прекращения боевых действий в Алеппо, заявил официальный представитель ВКП Рияд Наасан Ага.

По его словам, которые приводит «РИА Новости», такой информацией он не располагает.

Ранее газета Financial Times сообщила о переговорах с российской стороной при посредничестве Турции.