Сирийские оппозиционеры опровергли сообщения о переговорах с Россией
Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции, выступающий против режима президента Сирии Башара Асада, опроверг информацию о прошедших переговорах с Россией по вопросу прекращения боевых действий в Алеппо, заявил официальный представитель ВКП Рияд Наасан Ага.
По его словам, которые приводит «РИА Новости», такой информацией он не располагает.
Ранее газета Financial Times сообщила о переговорах с российской стороной при посредничестве Турции.
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