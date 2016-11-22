Сирийская правительственная армия заняла восточные районы Алеппо

Войска правительственной армии Сирии завершают операцию по полному освобождению от боевиков восточных районов Алеппо. Вооруженные отряды армии продвигаются от круговой развязки Джандуль в направлении площади Баидин.

Поддержку им на этом участке фронта оказывает палестинская бригада «Лива аль-Кудс», которая наступает со стороны лагеря беженцев Инзарат, - сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты Al-Watan.

Военные сумели занять пять выгодных огневых рубежей на подступах к Масакин-Ханано и развивают свой успех.

Командование потребовало от всех без исключения бандформирований прекратить использовать мирных жителей в качестве живых щитов и дать гражданским лицам возможность покинуть восточную половину города.

«Сирийская армия располагает точными сведениями о местах сосредоточения боевиков, складах и штабных помещениях. Войска отслеживают все их перемещения», - говорится в заявлении, распространенном агентством SANA.

Жителей города просят покидать свои дома только в случае крайней необходимости, а боевикам предложено «воспользоваться амнистией, сложить оружие и вернуться к нормальной жизни, осознав, что кровопролитие бесполезно».