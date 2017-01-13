Сирийская оппозиция не видит в России захватчика

Сирийская вооруженная оппозиция не рассматривает Россию как захватчика и готова сохранить дружеские отношения с Москвой в случае отставки действующего руководства страны. Об этом заявил представитель оппозиции Мустафа Шейх.

Он отметил, что оппозиционные силы не стану возражать против вхождения российских войск «в любой уголок Сирии», если это будет сделано для установления мира.

«Мы хотим свободы и светского государства, ничего другого. Если армия приходит, чтобы установить такие ценности, то мы только приветствуем», - цитирует Шейха ТАСС.