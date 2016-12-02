Сирийская оппозиция подтвердила переговоры с Россией

Оппозиционные силы Сирии подтвердили информацию о прошедшей в Анкаре тайной встрече с представителями России. По словам оппозиционера Самира Нашара, в Анкаре состоялось несколько встреч по инициативе турецкой стороны.

Он уточнил, что на переговоры приехали представители группировок, на которые Турция имеет влияние. При этом сирийский оппозиционер заявил, что не знает, кто представлял российскую сторону на встрече и какие посредники были от Турции.

Главной темой встреч стало обсуждение возможностей преодоления кризиса в Алеппо на основе предложения дипломата ООН Стаффана де Мистуры, предложившего создать безопасные коридоры, чтобы мирные жители смогли безопасно покинуть город.

Нашара также рассказал, что по итогам встреч никаких договоренностей достичь не удалось, сообщает интернет-издание Oane.ws со ссылкой на СМИ.

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