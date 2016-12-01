Сирийская оппозиция подтвердила факт закрытых переговоров с РФ в Анкаре

Представители Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии подтвердили информацию о закрытых встречах с российской стороной в Анкаре.

- Встречи проходили три дня усилиями Турции, с большой осторожностью, участвовали группировки, на которые Турция может оказывать какое-то влияние, — рассказал РИА «Новости» член НКОРС Самир Нашар, отметив, что не знает, кто именно представлял Москву и Анкару.

По словам оппозиционера, участники пытались выработать план по решению ситуации в Алеппо на основе предложений специального посланника ООН Стаффана де Мистуры о безопасных коридорах для выхода жителей в обмен на прекращение огня.

- Однако, похоже, что не было достигнуто соглашение, так как осажденные в Алеппо отряды приняли твердое решение воевать до конца и не уходить, — подчеркнул представитель НКОРС.

Собеседник агентства также подчеркнул, что боевики в Алеппо принимали решения независимо от «командования за пределами города», в том числе от представителей в Турции.

Ранее информацию о тайных переговорах сирийской оппозиции и России при посредничестве Турции распространило издание Financial Times, подчеркнув, что американские представители в переговорах участия не принимали.