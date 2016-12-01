Сирийская оппозиция подтвердила факт закрытых переговоров с РФ в Анкаре

Представители Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии подтвердили информацию о закрытых встречах с российской стороной в Анкаре.

- Встречи проходили три дня усилиями Турции, с большой осторожностью, участвовали группировки, на которые Турция может оказывать какое-то влияние, — рассказал РИА «Новости» член НКОРС Самир Нашар, отметив, что не знает, кто именно представлял Москву и Анкару.

По словам оппозиционера, участники пытались выработать план по решению ситуации в Алеппо на основе предложений специального посланника ООН Стаффана де Мистуры о безопасных коридорах для выхода жителей в обмен на прекращение огня.

- Однако, похоже, что не было достигнуто соглашение, так как осажденные в Алеппо отряды приняли твердое решение воевать до конца и не уходить, — подчеркнул представитель НКОРС.

Собеседник агентства также подчеркнул, что боевики в Алеппо принимали решения независимо от «командования за пределами города», в том числе от представителей в Турции.

Ранее информацию о тайных переговорах сирийской оппозиции и России при посредничестве Турции распространило издание Financial Times, подчеркнув, что американские представители в переговорах участия не принимали.

Новости по теме
Теги:
События: переговоры
Следующая новость Стресс помогает студентам в обучении

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО