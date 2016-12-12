Сирийская оппозиция отказывается идти на какие-либо уступки властям страны

Выступая на пресс-конференции в Париже, глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Рияд Хиджаб заявил, что захват правительственными войсками Алеппо не заставит ВКП пойти на уступки властям.

- Если власти Сирии и их союзники считают, что из-за их продвижения в Алеппо мы пойдем на уступки, то нет, такого не случится. Мы хотим настоящего политического перехода в соответствии с международным правом, — цитирует Хиджаба РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik.

Глава ВКП в очередной раз подтвердил тезис о неприятии оппозицией участия действующего президента страны Башара Асада в какой-либо роли в переходный период.

При этом, по словам Хиджаба, оппозиция готова к возобновлению переговоров без каких-либо предварительных условий.