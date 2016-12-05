Сирийская оппозиция назвала условия возобновления переговоров

Официальный представитель оппозиционной группы «Хмеймим» Мейс Креди выступила с заявлением о невозможности возобновления мирных переговоров по Сирии, не решив проблему города Алеппо.

- Мы не можем перейти к политическому диалогу, не решив проблемы Алеппо. Сирийское государство должно и может вернуть этот город, а те, кто поддерживают «Джебхат ан-Нусру» (запрещенная в РФ организация) в этом городе, не являются сирийцами в полном смысле этого слова, — цитирует РИА «Новости» выступление Креди на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что получил от госсекретаря США Джона Керри предложение, которое в корне меняет подход к решению проблемы Алеппо.

В этой связи МИД РФ назвал несвоевременным вынесенный на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по Сирии.

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