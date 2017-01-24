Сирийская оппозиция не намерена подписывать итоговый документ в Астане

Делегация сирийской оппозиции не будет подписывать итоговое коммюнике на переговорах в Астане. Об этом заявил ее официальный представитель Яхья аль-Ариди.

По его мнению, коммюнике подпишут только страны-гаранты – Россия, Иран и Турция, а затем просто распространят документ, передает ТАСС. По данным агентства, делегация от Дамаска также не планирует подписание документа.

Аль-Ариди усомнился в успехе переговоров по перемирию в САР, отмечая, что страны-гаранты думают о сирийском народе в последнюю очередь. В то же время он выразил готовность продолжать переговоры еще день, если это будет необходимо. По его словам, делегация приехала в Астану с намерением достичь поставленной цели.