Сирийская оппозиция готова сотрудничать с «Аль-Каидой»

Умеренная сирийская оппозиция готова сотрудничать с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и другими террористическими формированиями.

По словам источника газеты The Washington Post, противники сирийского президента Башара Асада опасаются остаться без американской поддержки после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.

Отмечается, что речь идет о возможном приобретении «более мощных вооружений из суннитских арабских государств Персидского залива». Кроме того, оппозиционеры не исключают атаки снайперов на сирийских и российских военных.