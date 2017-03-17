Сирийская армия заявила о сбитом самолете ВВС Израиля

Сирийская армия заявила, что сбила самолет, принадлежащий ВВС Израиля, за нарушение воздушного пространства арабской республики.

В заявлении командования Вооруженных сил Сирии говорится, что противовоздушные системы отреагировали и сбили один из самолетов на оккупированных территориях.

По данным сирийской стороны, всего было четыре израильских самолета, однако остальным удалось скрыться. В заявлении отмечается, что целью израильской авиации были объекты сирийской армии в районе Пальмиры.

Ранее СМИ сообщили, что самолеты ВВС Израиля, которые атаковали цели в Сирии, были обстреляны правительственными войсками САР. Системы противоракетной обороны Израиля смогли перехватить одну из ракет, сообщает «РИА Новости».

Отношения Сирии и Израиля являются напряженными с 1967 года из-за территориального спора о Голанских высотах, в настоящее время контролируемых Израилем. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.

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