Сирийская армия захватила высоты в районе военного аэродрома под Пальмирой
Войскам правительственной армии Сирии удалось овладеть господствующими высотами в районе военного аэродрома вблизи Пальмиры.
Кроме того, армейские подразделения вернули себе контроль над брошенной казармой, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в сирийской армии.
В воскресенье террористы после двухдневных непрерывных атак вновь захватили Пальмиру, в их руках оказался как город, так и исторические руины, которые входят в список культурного наследия ЮНЕСКО.
По разным данным, в штурме Пальмиры участвовали до 5 тысяч боевиков, среди которых сотни смертников. Для нападения террористы стянули десятки единиц бронетехники из провинций Ракка и Дейр-эз-Зор.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что террористы не сумели бы предпринять такой маневр без ведома коалиции во главе с США. Кроме того, боевики использовали при атаке вооружение, которого у них ранее не было.
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