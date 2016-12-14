Сирийская армия захватила высоты в районе военного аэродрома под Пальмирой

Войскам правительственной армии Сирии удалось овладеть господствующими высотами в районе военного аэродрома вблизи Пальмиры.

Кроме того, армейские подразделения вернули себе контроль над брошенной казармой, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в сирийской армии.

В воскресенье террористы после двухдневных непрерывных атак вновь захватили Пальмиру, в их руках оказался как город, так и исторические руины, которые входят в список культурного наследия ЮНЕСКО.

По разным данным, в штурме Пальмиры участвовали до 5 тысяч боевиков, среди которых сотни смертников. Для нападения террористы стянули десятки единиц бронетехники из провинций Ракка и Дейр-эз-Зор.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что террористы не сумели бы предпринять такой маневр без ведома коалиции во главе с США. Кроме того, боевики использовали при атаке вооружение, которого у них ранее не было.