Сирийская армия взяла под контроль город Эт-Телль

Сирийская армия взяла под контроль город Эт-Телль в провинции Дамаск, сообщили в российском центре примирения враждующих сторон на территории Сирии.

Как отмечается в материале, более 500 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) передали правительственным войскам все имевшееся тяжелое вооружение и покинули город на 44-х специальных автобусах, предоставленных в рамках соглашения.

Всего в Идлиб выехали около 500 боевиков, а также 1,5 тысячи членов их семей, сообщает «Интерфакс».

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