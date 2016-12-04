Сирийская армия взяла под контроль город Эт-Телль в провинции Дамаск, сообщили в российском центре примирения враждующих сторон на территории Сирии.

Как отмечается в материале, более 500 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) передали правительственным войскам все имевшееся тяжелое вооружение и покинули город на 44-х специальных автобусах, предоставленных в рамках соглашения.

Всего в Идлиб выехали около 500 боевиков, а также 1,5 тысячи членов их семей, сообщает «Интерфакс».