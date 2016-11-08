Сирийская армия взяла под полный контроль квартал «1070» на юго-западе Алеппо
В результате удачно проведенной спецоперации войска сирийской правительственной армии взяли под полный контроль над кварталом «1070» на юго-западе Алеппо.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANА, которое ссылается на данные, полученные из военных источников.
Сирийской армии удалось также захватить ряд стратегических высот на юго-западе города, выбив с них боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация).
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