Сирийская армия взяла под полный контроль квартал «1070» на юго-западе Алеппо

В результате удачно проведенной спецоперации войска сирийской правительственной армии взяли под полный контроль над кварталом «1070» на юго-западе Алеппо.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANА, которое ссылается на данные, полученные из военных источников.

Сирийской армии удалось также захватить ряд стратегических высот на юго-западе города, выбив с них боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация).

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