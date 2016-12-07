Сирийская армия выбила боевиков еще из двух кварталов в восточном Алеппо

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил об освобождении правительственными войсками Сирии еще двух жилых кварталов в восточном Алеппо. Таким образом под контролем армии и отрядов ополчения находится уже 47 кварталов города.

«Под полный контроль сирийских войск к настоящему времени перешло 47 кварталов восточного Алеппо, ранее контролировавшихся боевиками. В течение дня 7 декабря сирийские войска освободили от боевиков еще два квартала в восточной части города Алеппо, а также заняли господствующую высоту в районе Шейх-Луфти», - цитирует ТАСС сообщение Центра.

Эксперты отмечают, что в битве за освобождение Алеппо наступил переломный момент. Правительственные войска при активной поддержке отрядов ополчения планомерно освобождают от боевиков кварталы и улицы второго по величине сирийского города.

Одновременно с этим страны Запада требуют немедленно прекратить операцию в Алеппо и решать вопрос путем переговоров всех заинтересованных сторон.

Российская сторона видит в этих призывах желание Запада вывести из-под удара террористов, которые отказываются сложить оружие и используют местное население в качестве «живого щита».