Сирийская армия выбила боевиков еще из двух кварталов в восточном Алеппо

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил об освобождении правительственными войсками Сирии еще двух жилых кварталов в восточном Алеппо. Таким образом под контролем армии и отрядов ополчения находится уже 47 кварталов города.

«Под полный контроль сирийских войск к настоящему времени перешло 47 кварталов восточного Алеппо, ранее контролировавшихся боевиками. В течение дня 7 декабря сирийские войска освободили от боевиков еще два квартала в восточной части города Алеппо, а также заняли господствующую высоту в районе Шейх-Луфти», - цитирует ТАСС сообщение Центра.

Эксперты отмечают, что в битве за освобождение Алеппо наступил переломный момент. Правительственные войска при активной поддержке отрядов ополчения планомерно освобождают от боевиков кварталы и улицы второго по величине сирийского города.

Одновременно с этим страны Запада требуют немедленно прекратить операцию в Алеппо и решать вопрос путем переговоров всех заинтересованных сторон.

Российская сторона видит в этих призывах желание Запада вывести из-под удара террористов, которые отказываются сложить оружие и используют местное население в качестве «живого щита».

Новости по теме
Теги:
События: терроризм
Следующая новость МОК продлил запрет на проведение соревнований в России «до особого уведомления»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО