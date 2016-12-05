Сирийская армия выбила боевиков из крупнейшего в восточном Алеппо квартала Шаар

Правительственные войска Сирии при активной поддержке отрядов ополчения полностью освободила от боевиков крупнейший в восточном Алеппо квартал Шаар.

В настоящее время ведется зачистка квартала и разминирование, - сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Syria Al An.

С освобождением Шаара, который служил оплотом террористов из радикальной организации «Джебхат Фатх аш- Шам» (ранее называлась «Джебхат ан-Нусра» - запрещенная в РФ организация), правительственные силы подошли вплотную к старинной части города.

По некоторой информации, военнослужащие уже вступили в уличные бои с вооруженными группировками в квартале Сафсафа на подступах к средневековой цитадели, возвышающейся над Алеппо.

Ранее войска заняли госпиталь «Аль-Ватани» и здание офтальмологической больницы. Под контроль правительственных сил перешли кольцевые развязки Джузмати и Хальвания.

По данным военных экспертов, в настоящий момент сирийская армия контролирует 65 процентов общей территории Алеппо.

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