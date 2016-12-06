Сирийская армия вплотную приблизилась к историческому центру Алеппо

Правительственные войска Сирии при активной поддержке ополчения ликвидировали последние очаги сопротивления в квартале Кади-Аскар, расположенном вблизи исторического центра Алеппо.

Армейские подразделения находятся в нескольких сотнях метров от Цитадели — средневековой крепости, находящейся на господствующей над городом высоте, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Аль-Ватан».

За последние сутки сирийской армии удалось выбить остатки бандформирований из районов Шаар и Турбат-Лала. Кроме того, завершены зачистка и разминирование стратегически важного района Шейх-Саид в юго-восточной части Алеппо.

Военные с боями пробиваются к линии соприкосновения, проходящей рядом с Цитаделью. В случае успеха им удастся рассечь исторический сектор мегаполиса пополам, после чего окружить форпосты террористов и заставить их капитулировать.