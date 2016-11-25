Сирийская армия вплотную приблизилась к оплоту ДАИШ городу Эль-Баб

Бойцы сирийской правительственной армии при активной поддержке ополчения приблизились к одному из главных оплотов ДАИШ (запрещенная в РФ организация) городу Эль-Баб.

За минувшие сутки военным удалось выбить вооруженные бандформирования из шести населенных пунктов в предместьях Эль-Баба. Это поселки Бабнис, Шейх-Кейф, Найрабия, Джуба, Халиса и Телль-Шаир, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин».

По данным местных СМИ, наступление на Эль-Баб ведут формирования так называемой «Свободной сирийской армии», поддерживаемые турецкой бронетехникой и ВВС.

Вместе с тем официальный Дамаск расценивает вооруженное вторжение Турции на свою территорию как оккупацию и не координирует с Анкарой свои действия.