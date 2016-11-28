Сирийская армия установила контроль над 40 процентами Восточного Алеппо

Правительственным войскам Сирии при активной поддержке ополчения удалось установить контроль над 12 кварталами в Восточном Алеппо, что составляет около 40 процентов территории района. Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон.

«Сирийские правительственные войска продолжают мероприятия по освобождению от боевиков северной части восточного Алеппо. В настоящее время установлен полный контроль над 12 кварталами: Баядин, Шейх-Фарес, Эль-Кадисия, Хайдария, Аль-Гани, Шейх-Хаср, Шейх-Хадер, Джабаль-Бадру, Тарик-Шейх-Наджар, Тирабль-эль-Халек, Бустан-эль-Баша и Хай-эс-Сахур. Всего от террористов освобождено около 40 процентов площади восточной части города», - цитирует текст сообщения ТАСС.

Отмечается также, что российские военнослужащие продолжают доставлять в Алеппо гуманитарную помощь.