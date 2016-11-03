Сирийская армия успешно отражает атаки боевиков в Алеппо

Отряды сирийской оппозиции и бандформирования вновь предприняли несколько попыток попытки вернуть себе контроль над западными районами Алеппо, однако все их атаки были успешно отбиты.

Основной удар боевики нанесли на участке между Эль-Мансурой, Миньяном и окраиной Дахият-эль-Асад, - сообщает ТАСС со ссылкой на телестанцию «Аль-Маядин».

Наиболее ожесточенные бои развернулись на подступах к военной академии имени Хафеза Асада – основному форпосту правительственных сил.

В командовании сирийской армии также опровергли информацию о том, что террористам удалось захватить христианский квартал Дждейда на западе Алеппо.

- Сведения о том, что вооруженные группировки якобы добрались до этого района, не соответствуют действительности, - подчеркнул представитель командования ВС САР.

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