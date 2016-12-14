Сирийская армия штурмует последние очаги сопротивления боевиков в Алеппо
Войска правительственной армии Сирии ведут ожесточенные бои с последними очагами сопротивления боевиков в кварталах Зыбдия и Эс-Суккари в восточном Алеппо.
Вооруженные группировки контролируют также кварталы Мешхед и частично Салах-эд-Дин, где проходит линия фронта, разделяющая с 2012 года мегаполис на западную и восточную часть, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Syria.
По словам военного эксперта Али Максуда, террористы воспользовались во вторник перемирием и перегруппировали силы для контратак, что сорвало планировавшуюся на среду операцию по их эвакуации из города.
По его словам, «остатки бандформирований, засевших в нескольких кварталах, обречены».
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