Сирийская армия прорвала оборону боевиков на северо-востоке Алеппо
Войскам правительственной армии Сирии при поддержке отрядов ополчения удалось прорвать оборону боевиков в квартале Масакин-Ханано в северо-восточной части Алеппо.
Террористам приходится подтягивать в этот район дополнительные силы и технику, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин».
Ранее бандформирования подвергли ракетному обстрелу начальную школу в квартале Аль-Фуркан сирийского Алеппо. Жертвами атаки, по последним данным, стали восемь учащихся в возрасте от 7 до 12 лет.
Следующая новость В Москве осудили экс-чиновника департамента горимущества Киндинова
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии