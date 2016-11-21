Сирийская армия прорвала оборону боевиков на северо-востоке Алеппо

Войскам правительственной армии Сирии при поддержке отрядов ополчения удалось прорвать оборону боевиков в квартале Масакин-Ханано в северо-восточной части Алеппо.

Террористам приходится подтягивать в этот район дополнительные силы и технику, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Ранее бандформирования подвергли ракетному обстрелу начальную школу в квартале Аль-Фуркан сирийского Алеппо. Жертвами атаки, по последним данным, стали восемь учащихся в возрасте от 7 до 12 лет.

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