Сирийская армия продвигается вглубь Алеппо
Сирийская армия вернула под контроль еще два квартала на востоке Алеппо. Войска Башара Асада вытеснили вооруженные группировки из кварталов Джебель-Бадаро и Эль-Хулагу.
К операции по освобождению восточных районов присоединились курдские силы самообороны. Под их контроль перешел квартал Бустан-эль-Баша, сообщает ТАСС.
Около двух тысяч мирных жителей эвакуированы из города. Еще примерно две с половиной тысячи человек перебрались в курдский пригород Шейх-Максуд на севере Алеппо.
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