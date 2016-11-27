Сирийская армия продвигается вглубь Алеппо

Сирийская армия вернула под контроль еще два квартала на востоке Алеппо. Войска Башара Асада вытеснили вооруженные группировки из кварталов Джебель-Бадаро и Эль-Хулагу.

К операции по освобождению восточных районов присоединились курдские силы самообороны. Под их контроль перешел квартал Бустан-эль-Баша, сообщает ТАСС.

Около двух тысяч мирных жителей эвакуированы из города. Еще примерно две с половиной тысячи человек перебрались в курдский пригород Шейх-Максуд на севере Алеппо.