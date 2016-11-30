Сирийская армия приблизилась к международному аэропорту в Алеппо

Сирийская правительственная армия при поддержке отрядов ополчения продолжает активное наступление в восточных кварталах Алеппо и уже вступила в район Карэм-эт-Тураб, расположенный к западу от комплекса международного аэропорта.

Артиллерия ведет прицельный огонь по укрепленным позициям и батареям противника в Баб-Нейрабе в юго-восточной части города, через которую проходит шоссе в сторону аэропорта, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин».

По данным телеканала, правительственным войскам только за последние две недели удалось освободить порядка 90 тысяч мирных граждан. Наступление армии продолжается – в среду армия выбила боевиков из квартала Шейх-Саид.

Тем временем члены запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры» и примкнувших к ней отрядов оказывают ожесточенное сопротивление. Они удерживают тысячи мирных жителей в качестве «живого щита» и пресекают попытки граждан покинуть город по гуманитарным коридорам.

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