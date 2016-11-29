Сирийская армия предотвратила крупнейший теракт в жилых кварталах Алеппо

Бойцы сирийской правительственной армии обнаружили заминированный подземный тоннель, который вел к одной из церквей в христианском квартале Майдан в Алеппо. Длина подземного сооружения составляла около 200 метров, а взрывчатка была разложена непосредственно под зданием церкви.

В случае подрыва бомбы, подготовленной террористами группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» - запрещенная в РФ организация) могли пострадать сотни людей, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о том, что в военной операции по освобождению Алеппо произошел коренной перелом, освобождены более 80 тысяч гражданских лиц, которые «служили живым щитом для террористов всех мастей».