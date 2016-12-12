Сирийская армия полностью освободила восточный Алеппо от боевиков

Правительственная армия Сирии выбила последние группировки боевиков из квартала Фирдоус и тем самым установила полный контроль над восточным Алеппо.

Известие об освобождении города от бандформирований вызвало ликование у мирных жителей, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Либанкол.

По данным агентства, толпы граждан выходят из укрытий и приветствуют армию и отряды ополчения.

В ближайшее время сюда будет доставлена гуманитарная помощь и мобильные госпитали.