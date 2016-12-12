Сирийская армия полностью освободила восточный Алеппо от боевиков
Правительственная армия Сирии выбила последние группировки боевиков из квартала Фирдоус и тем самым установила полный контроль над восточным Алеппо.
Известие об освобождении города от бандформирований вызвало ликование у мирных жителей, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Либанкол.
По данным агентства, толпы граждан выходят из укрытий и приветствуют армию и отряды ополчения.
В ближайшее время сюда будет доставлена гуманитарная помощь и мобильные госпитали.
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