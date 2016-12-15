Сирийская армия при поддержке ВКС РФ стабилизировала ситуацию вокруг Пальмиры

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что усилиями правительственной армии Сирии при поддержке ВКС РФ удалось стабилизировать ситуацию вокруг Пальмиры, где готовится контрнаступление.

- Сирийские войска при поддержке ВКС России стабилизировали ситуацию в районе города Пальмира. Многократные атаки боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) отбиты. В настоящее время линия обороны проходит в районе города Тьяс и аэродрома Тифор. Российская Федерация оказывает помощь руководству Сирии в организации контрнаступления на Пальмиру, - цитирует Познихира ТАСС.

Ранее сообщалось, что террористические группировки 9 декабря нанесли удар по Пальмире, 11 декабря правительственным войскам пришлось оставить центральную часть города.

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