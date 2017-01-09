Сирийская армия планирует освободить район с источниками питьевой воды для Дамаска

Сирийская армия продолжит наступательные операции против террористической группировки «Фронт ан-Нусра» (запрещена в РФ) в районе долины Вади-Барада близ Дамаска. Район Вади-Барада, где расположены источники питьевой воды, занят группировкой «Фронт ан-Нусра», не участвующей в перемирии.

По словам президента Сирии Башара Асада, террористы сами объявили, что занимают эту территорию, так что перемирие на нее не распространяется.

Он подчеркнул, что военным крайне важно восстановить контроль над долиной, чтобы восстановить снабжение водой сирийской столицы, кроме того, через долину пролегает один из возможных маршрутов для поставок оружия, боеприпасов и добровольцев из поддерживающего Дамаск в сирийской войне Ливана. Об этом сообщает «Интерфакс».